4 साल पहले ही की थी चीन से दोस्ती, इस अफ्रीकी देश में सरकार का हो गया तख्तापलट, ड्रैगन का खेल?

International

oi-Abhijat Shekhar

औगाडौगौ, बुर्किना फासो, जनवरी 25: अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की सेना ने देश की सरकार का तख्तापलट कर दिया है और देश में सेना का शासन कायम कर दिया है। बुर्किना फासो, जहां की सेना को म्यांमार की सेना की तरह ही 'जुंटा' कहा जाता है, उसने देश के सरकारी न्यूज चैनल पर आकर राष्ट्रपति को हिरासत में लेने और देश में सैन्य शासन की स्थापना करने की घोषणा की है। लेकिन, सवाल ये उठ रहे हैं, सिर्फ चार साल पहले चीन के साथ संबंध स्थापित करने वाले बुर्किना फासो में सरकार का तख्तापलट कैसे हो गया? क्या म्यांमार में जिस तरह से चीन के इशारे पर सेना ने सरकार का तख्तापलट किया, क्या बुर्किना फासो में कुछ ऐसा ही है, आईये स्थिति को समझते हैं।

विरोधी नेताओं का कैसे सफाया करते है शी जिनपिंग? जानिए चीनी राष्ट्रपति के अद्भुत कला की कहानी

English summary

In the African country Burkina Faso, the army has overthrown the government and the most interesting thing is that Burkina Faso had tied up with China only 4 years ago.