रूस में अपने सभी स्टोर बेचेगा मैकडॉनल्ड्स, अरबों के नुकसान पर कही ये दिल छू लेने वाली बात

International

oi-Sanjay Kumar Jha

मास्को, 16 मईः रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच कई वैश्विक कंपनियों ने पुतिन के देश में व्यापार करने से इंकार कर दिया था। इसमें से दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड्स भी शामिल थी। मैकडॉनल्ड्स ने यह ऐलान मार्च में किया था। कंपनी ने देश में अपने 850 रेस्तरां को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया था। इस बीच मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने सभी स्टोर को बेचने का ऐलान किया है। कंपनी अपने सभी रेस्तरां को स्थानीय खरीदारों को बेचने का प्रयास कर रही है।

'किसी को गंजा कहना मतलब किसी महिला की ब्रेस्ट पर टिप्पणी करना', कोर्ट का सख्त फैसला

English summary

McDonald's has said it will permanently leave Russia after 30 years and has started to sell its restaurants there.