पाकिस्तान के Centaurus Mall में लगी भीषण आग, देर से पहुंची रेस्क्यू टीम

पाकिस्तान (pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (islamabad) के एक मॉल में भीषण आग लगने की सूचना है. स्थानीय मीडिया ने बताया कि यहां सेंटॉरस मॉल (Centaurus Mall) की तीसरी मंजिल पर आग लगी गई है जो 20वीं मंजिल तक फैल गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सेंटॉरस मॉल की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लगने के बाद इमारत के ऊपरी हिस्से में स्थित आवासीय अपार्टमेंट सहित अन्य मंजिलों में फैल गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर बाद पहुंची।

horrific scenes from #Centaurus mall in Islamabad due to huge fire.May Allah protect and keep everyone safe Ameen🤲📿 pic.twitter.com/pvqipyevtJ

English summary

A massive fire broke out on the third floor of the Centaurus Mall in Islamabad on Sunday and is reportedly spreading across other floors, including the residential apartments located on the upper section of the building,