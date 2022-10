Miss Sri Lanka Pageant: एक दूसरे के बाल नोंचते नजर आईं सुंदरियां, नए-पुराने प्रेमियों की वजह से हुई लड़ाई

International

oi-Sanjay Kumar Jha

अमेरिका के न्यूयॉर्क के स्टेट द्वीप में हाल ही में पहली बार मिस श्रीलंका ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया गया था लेकिन, इसमें भारी विवाद हुआ और प्रतिभागियों के बीच जमकर हाथापाई की गई। इस दौरान न सिर्फ शारीरिक हिंसा हुई बल्कि होटल की संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। इस संघर्ष में पचास से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है।



During the Miss Sri Lanka pageant held in New York, the reception hall was severely damaged due to a clash between the ex-boyfriend and current boyfriend of a contestant who participated