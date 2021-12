International

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 17 दिसंबर। दुनिया की एक ऐसी घटना जिसको सुनकर हर किसी के होश उड़ गए क्‍योंकि इस शख्‍स ने दंरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इसने दो महिलाओं को मौत के घाट उतारा और एक नहीं 100 महिलाओं की लाशों के साथ संबंध बनाकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। अब कोर्ट ने इसकी दंरिंदें को ऐसी कड़ी सजा सुनाई है जिसे सुनकर हर कोई खुश हो रहा है।

English summary

Man was assault with the bodies of 100 women,Used to make videos, know what was the punishment given by court