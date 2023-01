लंदन की सड़कों पर अंग्रेज बेच रहा चटपटा बंगाली झालमुड़ी, नौकरी से इस्तीफा देकर शुरू किया काम

2019 वर्ल्ड कप के दौरान ओवल के बाहर 'झालमुड़ी' बेचते हुए डेनून का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बॉलीवुड दिग्गज अमिताभ बच्चन ने भी इसकी सराहना की थी। इसके बाद वह इंटरनेट सेंसेशन बन गए थे।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Image: Instagram

ब्रिटेन की गलियों में झालमुड़ी बेचते हुए एक बूढ़े अंग्रेजी व्यक्ति का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि भारत के चौक-चौराहे पर बिकने वाला यह 'भूजा' अब अंग्रेजों को इतना भाने लगा है। झालमुड़ी बेच रहे शख्स की पहचान एंगस डेनून के रूप में हुई है जो एक शेफ हैं। वीडियो लंदन के ओवल का है जिसमें वह बेचते हुए देखे जा सकते हैं।

अमिताभ बच्चन ने भी की थी तारीफ

2019 वर्ल्ड कप के दौरान ओवल के बाहर 'झालमुड़ी' बेचते हुए डेनून का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बॉलीवुड दिग्गज अमिताभ बच्चन ने भी इसकी सराहना की थी। इसके बाद वह इंटरनेट सेंसेशन बन गए थे। डेनून और झालमुड़ी का रिश्ता 2004 में तब जुड़ा जब वह एक शॉर्ट फिल्म बनाने कोलकाता आए थे। डेनून का प्लान भारत में सड़कों पर स्ट्रीट फूड बेचने वाले लोगों के हाथों का कौशल और उनके द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजों को कैमरे में फिल्माना था।

इसी दौरान उन्हें पहली बार झालमुड़ी को चखने का मौका मिला। डेनून ने देखा कि इसे बेचने के लिए न किसी दुकान की जरूरत होती है और न ही बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। इसके बाद उन्होंने खुद भी झालमुड़ी बेचने की सोची। अपने देश ब्रिटेन वापस लौटने पर उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दिया और झालमुड़ी बेचने लगे। आज वह लंदन में सड़क किनारे एक वैन में घुघनी चाट, पुचका, ढोकला, गुजराती दाल, लस्सी और चाय बेचते हैं।

Wishing you a very happy Durga pujo Saturday with the imminent victory of good over evil and we be on lansdowne road neat Harrow on hill tube till 2 ish when the weather starts to have its say. pic.twitter.com/xFXGU8qJpa