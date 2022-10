Liz Truss के इस्तीफे के बाद Rishi Sunak की दीपावली पर लगेगी बंपर लॉटरी?

International

oi-Abhijat Shekhar

UK PM Liz Truss Resigns: सिर्फ 45 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। 45 दिनों के अपने ब्रिटिश इतिहास के सबसे संक्षिप्त कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री लिज ट्रस पर बुरी तरह से नाकाम रहने के आरोप लगे और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भी यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था, कि प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपना भरोसा खो दिया है और वो जिस मकसद से प्रधानमंत्री बनी थीं, वो पूरा करने में विफल रही हैं। वहीं, ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय मूल के ऋषि सुनक की अब बंपर दिवाली लॉटरी लग सकती है और वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं।

English summary

Liz Truss has resigned as British Prime Minister. In the race to become the new Prime Minister, Rishi Sunak is at the forefront of the betting market.