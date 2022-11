US में लिस्टेरिया संक्रमण का प्रकोप, 6 राज्यों में दी दस्तक, जानें इस बीमारी के लक्षण

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका में कोरोना वायरस, मंकीपॉक्स जैसी महामारी खत्म भी नहीं हुई है कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। इससे लोग काफी परेशान नजर आने लगे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में लिस्टेरिया (listeria) संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कहा जा रहा है कि यह संक्रमण दूषित मांस में पाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जिसकी वजह से यह संक्रमण फैलता है।

English summary

Listeria Infection In US The CDC said that the actual number of illnesses is likely to be higher than what is recorded.