दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है कुवैत की गिनती, लेकिन निर्जन होने की आ गई स्थिति, जानिए क्यों

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कुवैत सिटी, 17 जनवरी: कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसकी वजह है वहां मौजूद जीवाश्म ईंधन। तेल बेचकर उसके पास इतनी अकूत दौलत है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। लेकिन, आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति बनने वाली है, जब वहां लोगों के लिए टिक पाना ही नाममुकिन हो जाएगा। गरीबों के लिए तो यह स्थिति अभी से आ चुकी है। इसकी वजह है कुवैत का बढ़ता हुआ तापमान। गर्मियों में अब वहां इतना ज्यादा तापमान हो जाता है कि घरों से बाहर खुले में निकलने का मतलब है मौत। लेकिन, वहां की सरकार अभी इस चिंता की ओर गंभीरता से नहीं देख पा रही है।

English summary

The heat is increasing in Kuwait, this country will not be left worthy of human habitation in the coming years