Kraken के रूप में आया नया कोरोना, यह वैरिएंट चिंता की वजह क्यों बन गया है ?

कोरोना का एक नया सब-वैरिएंट आया है, जो Kraken के नाम से चर्चित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि यह अबतक का सबसे तेजी से फैलने वाला सब-वैरिएंट है।

कोरोना का एक नया सब-वैरिएंट आया है, जिसे अबतक का सबसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। यह वैरिएंट का नाम 'Kraken'के नाम से चर्चित हो रहा है, हालांकि इसका आधिकारिक नाम अलग है। 'Kraken'नाम से चर्चित होने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। बहरहाल अमेरिका में इस वैरिएंट के मामले एक महीने में ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी तक यह कुल 29 देशों में दस्तक दे चुका है। आने वाले दिनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको लेकर कुछ और जानकारियां देने वाला है।

The infection of the sub-variant 'Kraken' or XBB.1.5 of Covid-19 is spreading very fast. It has the highest number of cases in US, WHO may give detailed information on this in a few days