जानिए क्यों व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खुलेगा दोस्ती का नया अध्याय

नई दिल्ली, दिसंब 04: दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का आगाज 6 दिसंबर से होने जा रहा है। पिछले साल कोविड-19 की वजह से रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा टल गया था, लेकिन इस साल पुतिन का ये दौरा भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर भारत और रूस के बीच के संबंधों को लेकर नई कहानी का आगाज होने वाला है।

English summary

Know Why Friend Putin is going to be the most important for India and how is the start of the new round of relations between India and Russia?