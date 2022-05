किम जोंग उन ने 2020 में एक कोविड संदिग्ध को क्यों मारी थी गोली ? उत्तर कोरिया में अब हुई है पहले केस की पुष्टि

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

सियोल, 12 मई: उत्तर कोरिया के शासक किम उन जोंग दुनिया भर में अपने शासन करने के तरीके को लेकर कुख्यात रहे हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया में क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में जानना-समझना कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वाले मुल्क चीन से भी मुश्किल है। लेकिन, जितनी भी खबरें वहां से बाहर निकलकर आती हैं, वह भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लोगों के लिए हजम कर पाना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि चीन के वुहान से कोरोना वायरस की तबाही शुरू होने के बाद अब जाकर उत्तर कोरिया ने माना है कि उसके यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक मरीज मिला है। वैसे ये बात सही है कि उत्तर कोरिया ने कोरोना के खिलाफ शुरू से चीन से भी सख्त रवैया अपना रखा है; और इसकी मिसाल 2020 की शुरुआत की एक घटना है, जो आज भी रूह कंपा देती है।

English summary

First case of Covid infection confirmed in North Korea. In 2020, there was a report of shooting an officer who returned from China for breaking the Quarantine by order of Kim Jong Un