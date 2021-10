जीत गया जापान की राजकुमारी का प्यार, क्लासमेट के साथ रचाई शादी, लेकिन चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

International

oi-Abhijat Shekhar

टोक्यो, अक्टूबर 26: आखिरकार जापान की राजकुमापी माको के प्यार की जीत हो ही गई और बचपन के प्यार से राजकुमारी माको ने शादी रचा ली है। काफी विवादों और काफी सियासत से गुजरने के बाद भी राजकुमारी माको का प्यार कम नहीं हुआ और ना ही जमाने के सामने घुटने पर आया और उन्होंने अपने प्यार केइ कोमुरो के साथ शादी रचा ली है। जापान में पिछले कई महीनों से इस शादी को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी और राजकुमारी की प्यार की खबरें अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई थी, लेकिन अब दोनों की शादी हो गई है।

Japan’s Princess Mako registered her marriage today to her university sweetheart Kei Komuro, a 30-year-old commoner, without any of the traditional, festive rites. #小室眞子さん #marriage #LoveStory pic.twitter.com/q3pDD39tYb

इजिप्ट में रहस्यमयी साम्राज्य की खोज से चकराए वैज्ञानिक, क्या बदल जाएगी मिस्र के अतीत की कहानी?

English summary

Princess Mako of Japan is finally married to the love of college. But they have to pay a heavy price in return for marriage.