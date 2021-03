सरकारी कर्मचारी ने दो मिनट पहले छोड़ा आफिस तो कट गई सैलरी, जानें पूरा मामला

International

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली। भारत में सरकारी नौकरी करने वाले अपनी लेटलतीफी के लिए जाने जाते है। अधिकांश आफिस में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों में टाइम पर आफिस आने और जाने का प्रतिशत बहुत कम है। इसकी वजह है कि उनकी लेटलतीफी को लेकर कोई एक्‍शन नहीं लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जापान में एक सरकारी आफिस में महिला कर्मचारी का वेतन महज इसलिए काट दिया गया क्‍योंकि वो ऑफिस से निर्धारित समय से दो मिनट पहले आफिस से निकल गई। इतना ही नही उसके साथ कुछ अन्‍य कर्मचारियों को आफिस ने अन्‍य कारणों से सैलरी कट कर सजा दी।

