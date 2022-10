जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी अंतरिक्ष की गजब तस्वीरें! 'पिलर्स ऑफ क्रिएशन' में दिखी 'भूतों' की आकृति

International

नासा (NASA) ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope की मदद से इस बार भी 'पिलर्स ऑफ क्रिएशन' (Pillars of Creation) की शानदार तस्वीरें कैद की हैं। जेम्स टेलीस्कोप ने ईगल नेबुला में जो तस्वीरें खींची हैं उनमें में टिमटिमाते तारों के बीच घने बादलों का समूह किसी घोस्ट (भूत)की आकृति की तरह दिखाई पड़ रही है। बता दें कि,ईगल नेबुला युवा सितारों, ब्रह्मांडीय धूल और चमकती गैस का एक समूह है। इसे 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। आकाश की अनंत गहराईयों में छिपा इस चमकते हुए गैस समूह को सबसे सुंदर और रहस्यमयी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ईगल नेबुला धरती से 6,500 प्रकाश वर्ष दूर है।

In Webb’s latest image, which captured the iconic feature in mid-infrared light, the gray and velvet-like dust resembles a twisted snarl of ghostly figures leaping out across the cosmos. The stars are hidden by the dust, but some of them pierce through the darkness in red light.