जयशंकर ने कहा कि जर्जिया में बहुत कुछ करने की क्षमता है, यहां महत्वपूर्ण भारतीय निवेश हुआ

नई दिल्‍ली,10 जुलाई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जार्जिया के दौरे पर गए हैं। जार्जिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि जॉर्जिया में महत्वपूर्ण भारतीय निवेश हुआ है। यहां 8000 भारतीय छात्र हैं। हमारी कुछ चर्चित फिल्मों की शूटिंग जॉर्जिया में हुई है। वहां बहुत कुछ करने की क्षमता है।

ये बात जॉर्जिया के प्रधान मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कही। बता दें जार्जिया से पहले विदेश मंत्री रूस गए थे। जार्जिया जाने वाले जयशंकर दूसरे विदेश मंत्री हैं, माना जा रहा है कि इस दौरे के साथ ही भारत और जार्जियां का भावानात्‍मक संबंध स्‍थापित हो गया है।

Jaishankar said on Georgia tour that there is potential to do a lot here, There has been significant Indian investment here