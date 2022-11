कंबोडिया के ताप्रोह्म मंदिर में 'हॉल ऑफ डांसर्स' का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

International

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankar) यहां जीर्णोद्धार किये गये ताप्रोह्म मंदिर (Ta Prohm temple) में 'हॉल ऑफ डांसर्स' (Hall of Dancers) का उद्घाटन करेंगे। ताप्रोह्म मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। धनखड़ कंबोडिया में आयोजित भारत आसियान और भारत पूर्व एशिया शिखर बैठक के सिलसिले में गुरुवार शाम को नामपेन्ह पहुंचे। बता दें कि, एंजेलिना जोली अभिनीत 2001 की फिल्म 'टॉम्ब रेडर' में प्रसिद्ध, ताप्रोह्म के विशाल और शांत बौद्ध मठ में जीर्णोद्धार का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरा किया गया है।

Vice President Jagdeep Dhankar who arrived in Cambodia on Friday is set to inaugurate the recently restored 'Hall of Dancers' at the famed Ta Prohm temple, located inside the Angkor Heritage Park adjacent to the cultural and tourist province of Siem Reap.