इजरायली रक्षा मंत्री के बेडरूम में था ईरानी जासूस, मोसाद की नाक के नीचे कर रहा था जासूसी, जानिए कैसे

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, नवंबर 19: इजरायल अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद पर बहुत इतराता है और मोसाद की कामयाबियों पर काफी फक्र करता है, लेकिन इस बार ईरानी जासूस ने इजरायल के घर में घुसकर जो कारनामा किया है, उसने इजरायल की नाक में दम कर दिया है। ईरान अपने जासूस को इजरायल के रक्षा मंत्री के बेड रूम तक पहुंचा देगा, इसकी कल्पना भी इजरायल ने नहीं की होगी। आईये जानते हैं, कैसे ईरानी जासूस ने इजरायल पर पलटवार किया है।

English summary

Under Mossad's nose, an Iranian spy was spying on the Israeli Defense Minister. There has been an uproar in Israel after the revelations.