'यहूदी भी कश्मीर जैसे आतंक से गुजर चुके हैं', इजरायल के काउंसलर जनरल बोले, 'मैं रो पड़ा था'

डायरेक्टर नदव लापिड IFFI के इंटरनेशनल कंपिटिशिन सेक्शन के जूरी अध्यक्ष थे। वो एक लेखक और निर्देशक हैं, जिनकी फिल्म 'पर्यायवाची' ने 2019 में 69वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था।

The Kashmir Files row: द कश्मीर फाइल्स को लेकर इजरायली फिल्म मेकर नदव लापिड के प्रोपेगेंडा वाले बयान पर इजरायल बैकफुट पर है और इजरायल के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने फिल्म मेकर को फटकार लगाई है और इजराइल के महावाणिज्यदूत कोब्बी शोशानी ने IFFI जूरी के प्रमुख नदव लापिड की 'द कश्मीर फाइल्स' पर विवादास्पद टिप्पणी को एक "बड़ी गलती" बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, इजराइली फिल्म निर्माता द्वारा की गई टिप्पणियां फिल्म पर देश की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

Consul General of Israel has said on the controversy that started on Kashmir files, that tears came out of his eyes after watching the film.