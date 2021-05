इजरायली आर्मी का एयरस्ट्राइक जारी, खौफ में फिलिस्तीनी परिवार कर रहे हैं पलायन

International

येरूशलम, मई 15: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जानलेवा जंग जारी है और अभी तक इस जंग में 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमास और इजरायल एयरफोर्स लगातार एक दूसरे को टार्गेट कर रही है और कोई रूकना या थमना नहीं चाह रहा है। इन सबके बीच अब इजरायल ने अपनी लड़ाई को और तेज करते हुए टैंक से गोले दागने शुरू कर दिए हैं तो गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमास को खत्म करने तक इजरायल डिफेंस फोर्स एयरस्ट्राइक करती रहेगी। लेकिन इन सबके बीच फिलिस्तीनियों ने जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया है। हजारों फिलिस्तीन अपने घर, अपनी दुकान, अपनी सामान छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जान बचाने के लिए पलायन करना शुरू कर दिया है।

