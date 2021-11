'झूठे भगवानों को खत्म करने का समय आ गया है', ISIS के मैग्जीन में भगवान शिव की खंडित प्रतिमा

International

oi-Abhijat Shekhar

दमिश्क, नवंबर 24: आतंकवादी संगठन आईएसआईएएस ने इस बार सीधे तौर पर हिंदू धर्म पर आघात किया है और भगवान शिव की खंडित प्रतिमा को अपने मैग्जीन के कवर फोटो पर छापा है। जिसके बाद केरल में तनाव छा गया है। आईएसआईएस की पत्रिका 'वॉयस ऑफ हिंद' में हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव की प्रतिमा छापी गई है, जिनका सिर हटा दिया गया है और वहां पर आईएसआईएस का झंडा लहरा रहा है।

English summary

ISIS has published a fragmented statue of Lord Shiva in its online magazine, in which it has written, 'The time has come to destroy the false gods'.