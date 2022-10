क्या शी जिनपिंग चीन के नये माओ जेदोंग हैं, जानिए तीसरे कार्यकाल में कैसे बढ़ाएंगे दुनिया का सिरदर्द?

International

Xi Jinping China News: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक परिभाषित विशेषता है विशालता। इस पार्टी के 9 करोड़ 60 लाख सदस्य हैं और पार्टी के नायकों और शहीदों की आधिकारिक लिस्ट में उन 20 लाख लोगों के नाम शामिल हैं, जिन्हें उनके जीवन और वीरतापूर्ण मौतों के लिए याद किया जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ढांचे के विस्तार में केवल कुछ ही लोगों ने पार्टी के उच्च पदों तक लंबी यात्रा पूरी की है। और जो लोग पार्टी के पदानुक्रम के शिखर पर पहुंच गए हैं, उनमें से केवल चार नामों को पार्टी के "मूल" नेताओं के रूप में लिया गया है। वो नाम हैं, माओत्से तुंग, देंग शियाओपिंग, जियांग जेमिन और सबसे हाल ही में शामिल हुआ नाम, शी जिनपिंग, जो चीन के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं, कि केवल माओ, देंग और शी ही वास्तव में 'महान' नेता माने जाने के योग्य हैं क्योंकि जियांग को "मूल" स्थिति अर्जित करने के बजाय उन्हें वसीयत के तौर पर दी गई है, ना कि उन्होंने ये दर्जा कमाई है।

