क्या भूटान ने आम भारतीयों के लिए दरवाजे बंद कर दिए ? Climate Change के नाम पर बदली नीति

नई दिल्ली, 25 जुलाई: भूटान ने अपनी पर्यटन नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर कम खर्चे में इस पड़ोसी मुल्क की यात्रा करने की सोचने वाले आम भारतीयों पर पड़ना निश्चित है। भूटान ने भारतीयों पर मोटी एंट्री फीस लगा दी है। अभी तक भारतीयों को भूटान की यात्रा करने के लिए कुछ भी नहीं सोचना पड़ता था। लेकिन,अब भूटान जाना भी सबके वश की बात नहीं रह गई है और अमीर लोगों के लिए ही यहां जाना मुमकिन रह गया है। भारतीयों के अलावा दूसरे देशों के नागरिकों से वसूली जाने वाली फीस में भी भूटान ने कई गुना बढ़ोतरी कर दी है।

English summary

Bhutan has said to take 1200 rupees per Indian per day as Sustainable Development Fee. It seems that it wants to stop ordinary Indian tourists from coming in country