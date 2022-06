PM मोदी से मिले ईरानी विदेश मंत्री, पैगंबर विवाद के बीच किसी मुस्लिम देश के मंत्री का पहला भारत दौरा

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 08 जूनः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन से बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि भारत और ईरान के बीच संबंधों ने दोनों देशों को लाभान्वित किया है। ईरानी मंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं।

ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों के और विकास पर उपयोगी चर्चा के लिए विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हुई। हमारे संबंधों ने दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ पहुंचाया है और क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा दिया है।"

Was happy to receive Foreign Minister Hossein Amirabdollahian for a useful discussion on further development of Centuries-old civilizational links between India and Iran. Our relations have mutually benefited both the countries and have promoted regional security and prosperity. pic.twitter.com/Ef5Sbtj7Gb