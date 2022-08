फतवे की खौफनाक कहानी: जब 30 हजार लोगों को फतवा देकर फांसी से लटका दिया गया

International

तेहरान, अगस्त 18: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रूश्दी पर 24 साल का एक नौजवान जानलेवा हमला करता है। हमले में बुरी तरह से घायल सलमान रूश्दी की जान तो हालांकि बच जाती है, लेकिन पूछताछ के दौरान हमलावर बताता है, कि वो ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने वाले अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी से प्रभावित था और उन्हें अपना नायक मानता था। अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी, वही शख्स, जिन्होंने सलमान रूश्दी का सिर कलम करने का फतवा जारी किया था। वही नेता, जिसने एक दो नहीं, बल्कि 30 हजार महिलाएं, बच्चों और लोगों को मारने का विश्व इतिहास का सबसे क्रूर फतवा जारी किया था।

English summary

Usually a fatwa is issued by Islamic gurus against a person, in which either they are expelled from Islam or they are often issued a fatwa to kill them.