Anti-Hijab Protest in Iran: बाइडेन ने ईरान को मुक्त करने की कसम खाई, प्रदर्शनकारियों से कहा, 'चिंता न करें'

International

oi-Artesh Kumar

ईरान में हिजाब के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन (Anti-Hijab Protest in Iran) के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने ईरान को 'मुक्त' करने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि, ईरानी सरकार को चुनौती देने वाले प्रदर्शनकारी जल्द ही खुद को आजाद करने में सफल होंगे। बाइडेन ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप चिंता न करें, हम ईरान को मुक्त करने जा रहे हैं। वहां की जनता बहुत जल्द खुद को आजाद करने वाले हैं। वहीं, बाइडेन के संबोधन के दौरान रैली में मौजूद लोगों ने ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन के सपोर्ट में सेल फोन पर 'फ्री ईरान'वाला संदेश प्रदर्शित किया।

English summary

Amid nationwide anti-hijab protests in Iran, US president Joe Biden on Thursday vowed to "free" the country, and said that the demonstrators who were challenging the country's government would soon succeed in freeing themselves.