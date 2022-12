मर्द हो या औरत, बेवफाई बर्दाश्त नहीं... ये देश बनाने जा रहा कानून, 'नाजायज संबंध' पर होगा जेल

दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में स्थानीय स्तर पर सैकड़ों नियम हैं, जो महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और एलजीबीटीक्यू लोगों के खिलाफ भेदभाव करते हैं।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Indonesia News: भारत में जहां शादी के बाद भी अपने पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाने को कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है, वहीं इंडोनेशिया में शादी के बाद अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ सेक्स करने पर जेल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इंडोनेशिया में बहुत ही जल्द इस संबंध में कानून को संसद में पेश किया जा रहा है, जिसके तहत नाजायज संबंध बनाना कानून जुर्म होगा।

चीन के कई और शहरों में नरम पड़े कोविड प्रतिबंध, क्या प्रदर्शन के सामने झुक रहे हैं शी जिनपिंग?

English summary

In Indonesia, it is a legal offense to have physical relations with someone other than a partner after marriage.