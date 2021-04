इंडोनेशिया के सैनिकों को थी डूबने की पहले से आशंका! मौत से पहले पनडुब्बी में गा रहे थे फेयरवेल गीत

Indonesian military releases a video showing the crew of the sunken navy submarine singing the well-known song “Sampai Jumpa,” meaning goodbye. All 53 crew aboard the submarine that disappeared last week were killed, with the vessel found in pieces on the seafloor pic.twitter.com/hvsQM2uVky — TRT World (@trtworld) April 27, 2021

हादसे से पहले फेयरवेल वीडियो

इंडोनेशिया की नेवी ने पनडुब्बी केआरआई नांगला-402 के डूबने से पहले का आखिरी वीडियो जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि इंडोनेशिया के नौसैनिक पनडुब्बी के अंदर फेयरवेल गीत गा रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि सैनिक हादसे से पहले Even though I'm not ready to be missing you, I'm not ready to live without you. I wish all the best for you गीत गा रहे हैं। इंडोनेशिया की नौसेना के मुताबिक हादसे से कुछ समय पहले इस वीडियो को शूट किया गया था, लेकिन किसी सैनिक को अंदाजा नहीं था कि ये गीत उनका आखिरी गीत बन जाएगा। इस वीडियो में दिख रहा है कि इंडोनेशिया के सैनिक बेहद फेमस सैंपई जम्पा नाम का गीत गा रहे हैं।

ड्रिल के दौरान डूबी थी पनडुब्बी

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बुधवार को एक सैन्य अभ्यास के दौरान इंडोनेशिया की पनडुब्बी डूब गई थी। युद्धाभ्यास के दौराम टॉरपीडो ड्रिल के दौरान अचानक केआरआई नांगला-402 नाम की पनडुब्बी गायब हो गई थी। इस पनडुब्बी को तलाशने के लिए कई ऑपरेशन चलाए गये। भारतीय नौसेना ने भी पनडुब्बी को तलाशने की कोशिश की थी लेकिन चार दिनों के बाद सभी उम्मीदें खत्म हो गईं। इंडोनेशिया की नौसेना ने 4 दिनों बाद पनडुब्बी के समुन्द्र में डूबने की पुष्टि करते हुए बयान दिया कि इस हादसे में 53 सैनिकों की जान चली गई। इंडोनेशिया की नौसेना को समुन्द्र की सतह पर पनडुब्बी के तीन टुकड़े भी मिले हैं, हालांकि इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है कि आखिर कैसे केआरआई नांगला-402 पनडुब्बी समुन्द्र में डूब गई और ये हादसा कैसे हुआ है।

कमांडर के साथ क्रू का गाना

इंडोनेशिया नेवी द्वारा जारी किए गये इस वीडियो के बाद हर तरह से सैनिकों को लेकर संवेदना जताई गई है। वीडियो में दिख रहा है कि पनडुब्बी के कमांडर हेरी ऑक्टेवियन अपने टीम मेम्बर्स के साथ गिटार बजाते हुए फेयरवेल गाना गा रहे हैं। इंडोनेशिया नेवी के प्रवक्ता डिजवारा विहेंबो के मुताबिक ये वीडियो नेवी सबमरीन कॉप्स कमांडर को विदाई देने के लिए गाया जा रहा था, लेकिन सैनिकों को क्या पता था कि ये गीत उनका आखिरी गीत बन जाएगा और हादसे में उन सभी की जान चली जाएगी।

Selamat jalan pahlawan bangsa, patriot sejati, terima kasih tugasmu telah usai

guna menjaga perbatasan demi keutuhan NKRI Semoga amal dan ibadahmu diterima disisi-Nya.#jalesvevajayamahe #tnial #indonesiannavy pic.twitter.com/UkHWiLoZ7o — TNI Angkatan Laut (@_TNIAL_) April 26, 2021

800 मीटर गहरे पानी में डूबी पनडुब्बी

इंडोनेशिया नेवी की रिपोर्ट के मुताबिक केआरआई नांगला-402 पनडुब्बी करीब 800 मीटर गहरे पानी में डूबी है। लिहाजा जवानों के शव की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके लिए इंडोनेशिया नेवी को विशेष संसाधनों की जरूरत होगी। लिहाजा टेक्नोलॉजी की मदद से सैनिकों के शव को तलाशने और पनडुब्बी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं, हादसे के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सभी मारे गये सैनिकों को सबसे बड़ा देशभक्त बताया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सरकारी सहायता देने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया की सरकार ने सभी मृत सैनिकों के परिवारों की देखभाल के साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भी ऐलान किया है।