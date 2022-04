इंडियन ऑयल ने रूसी तेल कंपनी को हटाया, इंफोसिस ने रूस से समेटा कारोबार... अमेरिकी धमकी का असर?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 14: क्या अमेरिका और यूरोपीय देशों की धमकी का असर भारत पर होने लगा है और क्या भारत ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, कि एक तरफ भारत सरकार ने कहा है, कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर नहीं होता है और भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन ऑयल ने अपनी लिस्ट से रूसी तेल कंपनी को बाहर कर दिया है। वहीं, भारत की दिग्गड आईटी कंपनी इंफोसिस ने भी रूस से अपना कारोबार समेट लिया है।

English summary

Indian Oil has removed Russian Oil Company from its list, while Infosys Company has withdrawn its business from Russia. Is this the effect of US warnings?