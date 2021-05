अमेरिका में सनकी भारतीय पति को देश निकाला, पहले काटनी होगी 56 महीने की सजा

International

oi-Abhijat Shekhar

टेक्सास, मई 19: अमेरिका में पत्नी से बर्बरता करने वाले एक भारतीय शख्स को अमेरिका से बाहर निकालने की सजा मिली है। हालांकि, आरोपी शख्स को बस इतनी ही सजा नहीं दी गई है, बल्कि अमेरिका से निकालने से पहले उसे 56 महीनों तक जेल में रहना होगा। आरोपी शख्स पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप था, जिसको लेकर अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने अरोपी को 56 महीने की सजा सुनाई है।

English summary

A man living in the US has been sentenced to 56 months on charges of torturing his wife. At the same time, after completing the sentence, the accused will be extradited to India.