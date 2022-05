देर रात बीच समुद्र में इंडियन कोस्ट गार्ड का Live ऑपरेशन, 1526 करोड़ के ड्रग्स के साथ दो जहाज पकड़े

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 21: शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात इंडियन कोस्ट गार्ड और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने बीच समुद्र में खतरनाक लाइव ऑपरेशन चलाते हुए मादक पदार्थों से भरे दो जहाजों को जब्त किया है। लक्षद्वीप समूह के पास अंधेरी रात में ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका लाइव वीडियो जारी किया गया है।

बीच समुद्र बड़ा ऑपरेशन

इंडियन कोस्ट गार्ड और डीआरआई ने देर रात समुद्र में खुफिया ऑपरेशन चलाते हुए लक्षद्वीप द्वीप समूह के तट से दो भारतीय जहाजों को जब्त किया और इन जहाजों से 218 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। यह DRI और ICG द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त अभियान था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस ड्रग्स की कीमत करीब 1526 करोड़ रुपये बताई जा रही है। फिलहाल, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, कि आखिर किस देश से इतना जहर भारत भेजा जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय ड्रग्स तस्कर लगातार भारत में ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों गुजरात में भी करोड़ों रुपये का ड्रग्स जब्त किया गया था।

#WATCH | Indian Coast Guard ships chased two boats named Prince and Little Jesus off the coast of Lakshadweep and intercepted them with drugs worth over Rs 1,520 crores. Operation 'Khojbeen' was launched jointly with the Directorate of Revenue Intelligence: ICG officials pic.twitter.com/5drXSLrQqg