LAC पर चीन को कोई भी एकतरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करने देंगे, विदेश मंत्री की चेतावनी

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 19: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बार फिर से काफी कड़े लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि, एलएसी पर भारत चीन को किसी भी तरह से एकतरफा बदलाव करने की कोशिश करने की भी इजाजत नहीं देगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि, भारत चीन द्वारा यथास्थिति को बदलने या वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि, एक विशाल सैन्य प्रयास के माध्यम से भारत ने चीन का मुकाबला पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर किया था।

English summary

Indian External Affairs Minister S. Jaishankar has said that China will not be allowed to make unilateral changes in any way on the LAC.