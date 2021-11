भारत करता रहेगा पाकिस्तान में 'सर्जिकल स्ट्राइक', UNSC में आतंकवाद पर मोदी सरकार की दो टूक

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, नवंबर 17: यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और फौरन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) खाली करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा कि, अब इस बात को पूरी दुनिया जानती और समझती है कि, पाकिस्तान वो देश है, जो खुलेआम आतंकियों को समर्थन देता है और वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है।

#WATCH | Counsellor/Legal Adviser at India's Permanent Mission to the UN Dr Kajal Bhat in a strong response slamming Pakistan for again raking up the Kashmir issue at the UNSC pic.twitter.com/AmbBMFTIU1

English summary

In the United Nations Security Council, India has asked Pakistan to vacate PoK immediately and the Modi government has said that Pakistan's pole has been exposed in the whole world.