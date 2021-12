कठिन पड़ोसियों के बीच घिरा है भारत, बाइडेन के 'नये दूत' ने बताया भारतीय सीमा की सुरक्षा का प्लान

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 15: भारत 'कठिन पड़ोसियों' के बीच स्थिति है, लिहाजा हमें भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में मदद करनी होगी, ये बयान दिया है, नई दिल्ली में अमेरिका के अगले राजदूत होने के उम्मीदवार एरिक माइकल गार्सेटी ने। एरिक माइकल गार्सेटी ने अमेरिकी सांसदों के बीच भारत के मसले पर अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने एरिक माइकल गार्सेटी को नई दिल्ली में अगला दूत होने का उम्मीदवार बनाया है और बहुत संभावना है कि, एरिक माइकल गार्सेटी ही नई दिल्ली में अमेरिका के अगले दूत होंगे।

English summary

India is surrounded by tough neighbours, we will help India safeguard its sovereignty and border, Biden's elected ambassador to New Delhi has said on Indo-US relations.