भारत-रूस विदेश मंत्रियों की बैठक, सालों पुरानी दोस्ती जारी रखने का संकल्प, डिफेंस-स्पेस मदद देता रहेगा रूस

Abhijat Shekhar

नई दिल्ली: रूस के विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच पुरानी दोस्ती को नए सिरे से नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसी साल अंत में रूसे के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं साथ ही पिछले कुछ सालों में वैश्विक राजनीति और वैश्विक परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया है, लिहाजा रूस और भारत के बीच की ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Much of our discussions today cover the preparations for President Putin's visit for the annual summit later this year. Our bilateral cooperation remains energetic & forward-looking. We talked about longstanding partnership in nuclear space & defence sectors: EAM S Jaishankar pic.twitter.com/dnNDKrtMBs