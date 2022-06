विदेशी निवेशकों के लिए भारत बना सबसे पसंदीदा जगह, क्या इंडस्ट्री सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं?

International

नई दिल्ली, जून 26: विदेशी निवेशकों के लिए भारत सबसे पसंसीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और भारत की मोदी सरकार ने पिछले आठ सालों के दौरान निवेश बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसका फल मिलना अब शुरू हो चुका हौ और भारत एफडीआई प्रवाह की लगातार बढ़ती मात्रा से नए रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और माना जा रहा है, कि बहुत जल्द इंडस्ट्री सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं।

Record FDI has come in India in the year 2021-22 and Saudi Gazette has described India as the most preferred destination for FDI investment.