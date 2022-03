तेल के बाद रूस से दोगुना कोयला खरीदेगा भारत, मोदी सरकार की बहुत बड़ी घोषणा, और भड़ेगा अमेरिका?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/वॉशिंगटन, मार्च 28: यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देश पहले ही भारत पर भौहें चढ़ाए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है, कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है, कि उसे देशहित के आगे पश्चिमी देशों की 'राजनीति' से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर एक तरफ जहां अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार रूस को प्रतिबंधों के जाल में जकड़ रहे हैं, वहीं भारत ने भारी छूट पर तेल खरीदने के बाद अब रूस से कोयले का ऑर्डर दोगुना कर दिया है।

English summary

After crude oil, India has approved to buy twice as much coal from Russia, after which America's further flare-up is believed to be certain.