भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता: राजनाथ ने हमदा से की मुलाकात, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी पर जोर

टोक्यो, 8 सितंबर : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष यासुकाजू हमदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मामलों सहित सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच उद्घाटन 'लड़ाकू अभ्यास' आयोजित करने पर सहमत हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि, दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ मंगोलिया और जापान की अपनी पांच दिवसीय के आखिरी पड़ाव में टोक्यो पहुंचे हैं।

English summary

India and Japan on Thursday agreed to conduct the inaugural 'fighter exercise' between the Air Forces of both the countries during bilateral talks with his Japanese counterpart Yasukazu Hamada in Tokyo on ThursdayDefence Minister is in Tokyo for the second 2+2 Ministerial meeting between India and Japan. Later in the day, Rajnath, along with External Affairs Minister S Jaishankar, will participate in the 2nd India-Japan 2+2 Ministerial Dialogue. The Japanese side is represented by Minister of Defense Yasukazu Hamada and Minister of Foreign Affairs Yoshimasa Hayashi. The 2+2 Dialogue will review bilateral cooperation across domains and chart out the way forward.