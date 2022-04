अमेरिका ने चीन, रूस के साथ भारत को किया ब्लैकलिस्ट, यूक्रेन युद्ध में बात नहीं मानने के लिए ब्लैकमेल?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अप्रैल 29: यूक्रेन में अमेरिका की बात नहीं मानने वाले भारत पर प्रेशर बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन लगातार साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपना रहा है और अब बाइडेन प्रशासन ने भारत को धमकाने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पहली बार भारत को यूएस-301 रिपोर्ट के तहत प्रॉपर्टी राइट ब्लैकलिस्ट में डाला है और अब माना जा रहा है, कि भारत पर अमेरिका जल्द ही प्रतिबंध भी लगा सकता है।

भारत ने रूस से तेल खरीद तो लिया, लेकिन ला क्यों नहीं पा रहा है? मुश्किल में फंसी तेल कंपनियां

English summary

US has blacklisted India along with China and Russia, raising the question, has India been punished for the Ukraine war?