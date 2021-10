चीन के नये 'भूमि सीमा कानून' पर भारत ने जताया सख्त ऐतराज, द्विपक्षीय समझौते पर पड़ेगा असर

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 27: एलएसी पर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच चीन की सरकार ने नया 'भूमि सीमा कानून' बनाया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है और अब सीमा विवाद के बीच भारत ने बुधवार को चीन के नए 'भूमि सीमा कानून' का कड़ा विरोध किया है और कहा कि इस तरह के कानून द्विपक्षीय व्यवस्था और सीमा प्रबंधन में बाधा डाल सकते हैं।

The Indian Ministry of External Affairs has strongly objected to China's new 'Land Boundary Act' and said that it may affect the India-China agreement.