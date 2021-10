चीन के साथ LAC पर बढ़ी टेंशन, भारत ने बड़ी संख्या में सैनिकों को सरहद पर भेजा, सर्दी में क्या होगा?

International

नई दिल्ली, अक्टूबर 04: पिछले साल जून में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में भीषण झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच का अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि, इस साल सर्दी में दोनों ही देशों ने भारी संख्या में सैनिकों को एलएसी पर भेजना शुरू कर दिया है। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से भारत और चीन के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और चीन, दोनों ही देश इस बार सर्दियों में एलएसी पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। (सभी तस्वीर फाइल)

Before the winter, India and China have started the deployment of troops in large numbers on the LAC. In such a situation, it is being feared that both the countries may face face-to-face again on the border.