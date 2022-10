India-China: उइगर मुसलमानों पर दुश्मन चीन को भारत ने क्यों बचाया? बताई वजह

International

oi-Sanjay Kumar Jha

भारत ने पहली बार चीन के शिनजियांग (Xinjiang) क्षेत्र की स्थिति को लेकर औपचारिक रूप से टिप्पणी की है। चीन में उइगर (Uyghurs) मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुर्म को लेकर UNHRC में अमेरिका की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से परहेज कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वोटिंग से परहेज करने को लेकर प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि UNHRC में भारत का वोट लंबे समय से चली आ रही स्थिति-देश-विशिष्ट प्रस्तावों के अनुरूप कभी मददगार नहीं होता। भारत ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत का पक्षधर है।

English summary

India formally commented on the situation in China’s Xinjiang region for the first time, saying the human rights of the people of the area “should be respected and guaranteed”.