यूएस वायुसेना का अलर्ट, भारत ने LAC पर शी जिनपिंग को बुरी तरह चौंकाया, आने वाला वक्त होगा खतरनाक

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/हांगकांग, जून 22: पिछले साल जून में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और विश्व की दो बड़ी शक्तियों के टकराव में दोनों देशों को जान का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन, पिछले साल के जून के बाद चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ने एलएसी पर काफी तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और एलएएसी पर चीन की तरफ से विध्वंसक हथियारों के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है, वहीं एलएसी पर अपनी सीमा में चीन लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है। पिछले साल 15 जून को हुए भारतीय सेना से संघर्ष में पीएलए ने चार जवानों के मारे जाने की बात कबूली थी और घटना के करीब 9 महीने बाद चीन की सरकार ने अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी।

चीन का 'तियानक्सिया' सिद्धांत: क्या चीन अब किसी दूसरे देश को कभी जीतने देगा? एक अद्भुत कहानी

English summary

The American Air Force has said in an article written in its official journal that India responded to China in a very aggressive manner, for which the Chinese army was not ready.