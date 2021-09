भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता, राजनाथ सिंह के साथ ऑस्ट्रेलियन रक्षा मंत्री की बैठक

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 10: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में काफी अहम समझौते किए गये हैं। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई दिल्ली में काफी अहम बातचीत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में दोनों देशों के रक्षामंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक बातचीत की है।

English summary

A very important meeting has been held between the Defense Ministers of India and Australia in New Delhi regarding the defense sector.