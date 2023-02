भारत और अमेरिका के बीच 'इनोवेशन ब्रिज' लॉन्च, जानें अजीत डोभाल का इस प्रोग्राम के पीछे क्या है मकसद?

भारत और अमेरिका के बीच साल 2008 में परमाणु समझौता हुआ था और उसी तरह का ऐतिहासिक समझौता इनोवेशन ब्रिज को भी माना जा रहा है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

India-US Innovation Bridge: साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ था और आज करीब 14 सालों के बाद भारत और अमेरिका के बीत एक और ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसका नाम है 'इनोवेशन ब्रिज'। ये समझौता दोनों देशों के बीच हुए तमाम समझौतों में काफी अहम स्थान रखता है और इस प्लान को तैयार करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है, सबसे बड़े जासूस अजीत डोभाल ने। आईये समझते हैं, 'इनोवेशन ब्रिज' समझौता इतना अहम क्यों है और भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है?

गौतम अडानी को मिला UAE के शाही परिवार का सहारा, मुश्किल वक्त में कंपनी में अरबों का किया निवेश

English summary

Innovation Bridge between India and America has been launched. Know how this is a historic agreement for the Defense Technology sector?