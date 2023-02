दुनिया के इन 12 देशों में नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए कौन कौन देश हैं टैक्स फ्री नेशंस?

इनकम टैक्स नहीं लेने वाले देशों में ज्यादातर देश तेल और गैस उत्पादक देश हैं, जहां की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक भंडारों से इतनी इनकम होती है, कि उन्हें टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Tax free nation: इनकम टैक्स किसी भी देश के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होता है। भारत समेत दुनिया के करीब करीब सभी देशों में लोगों पर उनकी इनकम के मुताबिक, टैक्स लगाया जाता है। यानी ज्यादा कमाई करने वाले ज्यादा टैक्स देते हैं और कम कमाई करने वाले कम टैक्स देते हैं। कई देशों में लोगों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है, तो कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां पर लोगों की पूरी कमाई उनकी जेब में आती है, क्योंकि वो टैक्स फ्री नेशंस हैं। आइये जानते हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं, जहां टैक्स नहीं देना पड़ता है।

English summary

Income tax is not required to be paid in these 12 countries of the world, know which countries are tax free nations?