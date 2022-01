हॉन्ग कॉन्ग पर चीन के दबदबे का असर ? कोविड के नाम पर इस छोटे से जीव पर आई आफत, 2,200 से अधिक का सफाया

International

हॉन्ग कॉन्ग, 23 जनवरी: हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि एक पेट ओनर ने उनके हवाले जो एक हम्सटर (चूहे की तरह का एक जीव) किया है, वह भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि हॉन्ग कॉन्ग में अब तक कोरोना के प्रकोप को कंट्रोल करने के नाम पर ऐसे 2,200 से ज्यादा हम्सटरों का सफाया किया जा चुका है। बीते मंगलवार को एक पेट शॉप में एक वर्कर कोविड पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद वहां के प्रशासन ने दर्जनों दुकानों में मौजूद हमस्टरों को मार डालने का आदेश जारी कर दिया था। यही नहीं लोगों को भी यह हिदायत दी गई थी कि जिन लोगों ने भी 22 दिसंबर के बाद एक बे हम्सटर खरीदें हैं, उसे प्रशासन के हवाले कर दें। गौरतलब है कि हॉन्ग कॉन्ग भी चीन की तरह जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर बेहद सख्त पाबंदियां लगा रहा है।

In Hong Kong, more than 2,200 hamsters were wiped out, the government did not agree in the name of Covid, despite the huge opposition of the people