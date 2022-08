पाकिस्तान सेना ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ नहीं किया, 'Banana Republic' के बाद इमरान का PAK आर्मी पर 'वार'

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद , 19 अगस्त : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वैसे सियासी मंचों से शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना करते हैं या फिर भारत की नीतियों की तारीफ करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सीधे-सीधे देश की सेना को लताड़ लगाई है। इसको लेकर वे फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ गए है। इमरान खान ने पाकिस्तान सेना की आलोचना करते हुए कहा कि, इतिहास उन्हें देश के लिए किए गए कार्यों के लिए दोषी ठहराएगा।

English summary

Khan’s latest remarks come a day after he said Pakistan is "descending into a Banana Republic" amid the arrest of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) leader Shahbaz Gill on charges of sedition. He also termed Gill’s arrest as a conspiracy to target him, and all the leaders in his party.