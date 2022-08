इमरान खान तो बड़े 'फेंकू' हैं, गोलमेज सम्मेलन की तस्वीर शेयर करके लूट रहे थे वाहवाही, अब हो रहे ट्रोल

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 9 अगस्त : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (former pm of pakistan imran khan) ने जब से कुर्सी छोड़ी है तब से वे लगातार विवादों में रहे हैं। खान किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा सोशल मीडिया में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक ऐतिहासिक तस्वीर शेयर की है। इसके बाद से उनकी फजीहत शुरू हो गई है। इमरान खान ने 1930 के गोलमेज सम्मेलन की एक तस्वीर ट्वीट की है। आईए जानते हैं कि उन्होंने इस तस्वीर के जरिए क्या झूठ फैलाने की कोशिश की है...

English summary

Social media users and commentators are calling out former premier Imran Khan for misrepresenting the truth after he shared a photograph showing his relatives seated purportedly at the 1930 Round Table Conference.Khan had posted the photograph on social media on Sunday evening, with the caption: “The historic Round Table Conference London 1930 with both Quaid i Azam & Allama Iqbal present