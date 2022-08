इमरान खान को 'हथकड़ी' का 'खौफ'! पूर्व पीएम को मिली गिरफ्तारी से पहले जमानत

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामबाद, 25 अगस्त : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों बड़ी मुश्किलों की दौर से गुजर रहे हैं। उन पर कानून की नंगी तलवार लटक रही है। हालांकि, वे इससे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। खबर के मुताबिक, इमरान खान ने अपने खिलाफ दायर एक आतंकी मामले में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत याचिका हासिल कर ली है।

English summary

Imran Khan secured a pre-arrest bail plea in the terror case filed against him for threatening Additional Sessions Judge Zeba Chaudhry during a public rally, shortly after he appeared before an anti-terrorism court (ATC) in Islamabad: Pakistan's Geo News